Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра

22 декабря. Mossovetinfo.ru - Госдума на заседании в среду приняла закон об освобождении автовладельцев от обязательного техосмотра.



Гражданам не будет нужно проходить технический осмотр легкового автомобиля или мотоцикла, если они используют транспорт в личных целях.



Техосмотр останется обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Кроме того, техосмотр необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства.