Госдума VIII созыва начала работу

12 октября. Mossovetinfo.ru — В Москве открылось первое пленарное заседание Государственной Думы VIII созыва, его открыла Валентина Терешкова.



Выборы в Госдуму VIII созыва прошли с 17 по 19 сентября. По итогам выборов в Госдуму прошли 5 партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия - За правду», ЛДПР и «Новые люди».