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Власть     15.06.2021 13:36

Кремль недоволен темпами вакцинации от коронавируса — Песков

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Теги:  Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

15 июня. Mossovetinfo.ru — В Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации. Они оставляют желать лучшего», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что Владимир Путин использует любую возможность, чтобы призвать граждан вакцинироваться.

Песков также напомнил, что президент наделил глав регионов полномочиями, которые, в том числе, позволяют активизировать процесс вакцинации. По словам Пескова, некоторые регионы уже применяют различные способы стимулирования граждан, в вопросе ускорения вакцинации.

Также Песков заявил, что в вопросе активизации вакцинации хорошие любые меры.

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Теги: 
Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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