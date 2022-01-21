19:19 Происшествия За получение взятки задержали замглавы администрации городского округа Воскресенск
18:55 Происшествия Трем фигурантам предъявлено обвинение в оскорблении чувств верующих у мечети в центре Москвы
17:59 Власть Лидеры трех фракций Мосгордумы просят Собянина провести заседание Правительства по проблемам экологии
17:25 Общество Использовать наручники для борьбы с дебоширами в самолетах могут разрешить бортпроводникам
15:29 В мире Россия никогда устами своих официальных представителей на угрожала Украине - Лавров
13:38 Общество В Москве выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 за все время пандемии
11:11 Другое Семилетняя россиянка Анастасия Радзинская заработала в YouTube $28 млн в 2021 году
18:29 В мире C совместным заявлением о предотвращении ядерной войны выступили лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции
17:16 Власть Путин: Россия не сердится, Россия — сосредотачивается
09:15 Другое Пять основных симптомов омикрон-штамма, на которые жалуются заболевшие британцы
15:54 Власть Путин: нужно создать механизм контроля за ценами на стройматериалы