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Власть     21.01.2022 17:59

Лидеры трех фракций Мосгордумы просят Собянина провести заседание Правительства по проблемам экологии

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Теги:  Москва  Собянин  Правительство  Мосгордума  озеленение  компенсация 

21 января. Mossovetinfo.ru - Лидеры трех фракций Мосгордумы просят мэра Москвы Сергея Собянина провести заседание Правительства по проблемам экологии в связи с тем, что в городе на протяжении ряда лет не исполняются законы по компенсационному озеленению.

«Планы по посадкам, заявленные на 2021 год, не выполнены, чего не скажешь о планах по вырубке деревьев. В результате образовался дефицит – превышение количества вырубленных деревьев над вновь посаженными, причем это происходит не первый год подряд. И это при том, что в Москве и так катастрофически не хватает зеленых насаждений: из 28 млн необходимых городу деревьев имеется только 8,5 млн.», - говорится в письме в адрес мэра Москвы, подписанном лидерами фракций КПРФ, Справедливая Россия, Яблоко.

"Обращаемся к мэру: напоминаем о срыва посадок деревьев в прошлом году и призываем начать заблаговременную подготовку к весеннему сезону посадок. Надо компенсировать недопосаженное!!!", - сообщил в своем аккаунте в facebook лидер фракции Справедливая Россия в Мосгордуме Магомет Яндиев, разместивший также фото письма.

О том, насколько расходятся в сфере экологии и озеленения декларации московских властей и реальная политика ИА МОССОВЕТ писало в материале "Власти Москвы злодейски сносят яблоневый сад на Кутузовском проспекте".

ИА МОССОВЕТ публикует фото письма руководителей трех фракций Мосгордумы в адрес мэра Москвы:


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Теги: 
Москва  Собянин  Правительство  Мосгордума  озеленение  компенсация 

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