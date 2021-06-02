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Власть     02.06.2021 12:43

Матвиенко: обязательной вакцинации в России быть не может

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Теги:  Валентина Матвиенко  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

2 июня. Mossovetinfo.ru — Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о невозможности введения в России обязательной вакцинации от коронавируса.

«Хочу подтвердить, и все мы сторонники того, о чем говорил Владимир Владимирович Путин, - никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют», приводит слова Матвиенко «Интерфакс».

В конце мая президент России Владимир Путин выступил против введения обязательной вакцинации от коронавируса. По мнению президента, граждане сами должны осознать необходимость вакцинации.

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Теги: 
Валентина Матвиенко  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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