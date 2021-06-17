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Власть     17.06.2021 16:14

МИД: Посол Антонов на следующей неделе вернется в США

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Теги:  Россия  США  послы  МИД РФ  возвращение 

17 июня. Mossovetinfo.ru — Посол России в США Анатолий Антонов на следующей неделе вернется в Вашингтон, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведет уже непосредственно в Вашингтоне», - приводит слова Захаровой «Интерфакс».

Российский посол был отозван в Москву для консультаций 18 марта, на фоне обострения российско-американских отношений. В апреле Москву покинул американский посол Джон Салливан.

В среду, 16 июня, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов в Вашингтон и Москву соответственно.

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Теги: 
Россия  США  послы  МИД РФ  возвращение 

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