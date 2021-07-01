 
Актуальные темы: коронавирус вакцина
Власть     01.07.2021 13:11

Мишустин утвердил правила выплаты пособий беременным и родителям-одиночкам

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Михаил Мишустин  Правительство РФ  пособия  беременные женщины  родители-одиночки 

1 июля. Mossovetinfo.ru - Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила выплаты пособий беременным женщинам и родителям-одиночкам, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном сайте Кабмина.

Право на ежемесячное пособие с 1 июля получат беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в сложной жизненной ситуации, а также одинокие родители, воспитывающие детей от 8 до 17 лет.

Постановлением определяется перечень документов, которые необходимы для получения пособия, а также форма заявления о назначении пособия.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Михаил Мишустин  Правительство РФ  пособия  беременные женщины  родители-одиночки 

Возврат к списку

Лента новостей

15:20 Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

14:47 Общество Бессменный ректор НИУ ВШЭ Кузьминов подал в отставку

14:23 Другое В ВОЗ дали рекомендации по профилактике «черной плесени» при COVID-19

14:07 В России В России с 1 июля проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

13:52 Мнения Математики спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве

Актуальные материалы

09:53 Город (Москва и область) Где в Москве пройти ревакцинацию от коронавируса

18:24 В России Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

13:40 Город (Москва и область) Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве остается «крайне тяжелой»

11:16 В России В России с 1 июля изменится порядок получения пенсий и соцвыплат

08:21 Город (Москва и область) Кафе и рестораны в Москве с 28 июня можно посетить только при наличии QR-кода

13:20 Власть Путин поручил расширить программу льготной ипотеки для семей с детьми

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru