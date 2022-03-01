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Власть     01.03.2022 13:50

Мишустин возглавит оперативный штаб по противодействию санкциям

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Теги:  Михаил Мишустин  Сергей Собянин  Андрей Бокарев  правительство  санкции 

1 марта. Mossovetinfo.ru - Председатель правительства России Михаил Мишустин возглавит оперативный штаб по противодействию санкциям. Об этом сообщил сам Мишустин.

«В текущих условиях считаю необходимым активизировать имеющиеся инструменты. С 2018 года у нас работает Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций. В её рамках было сделано немало для того, чтобы противодействовать введению санкций.

Теперь мы переводим работу комиссии в режим оперативного штаба. Руководить её работой буду лично», - подчеркнул премьер-министр, которого цитирует сайт правительства.

Его заместителями будут первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Бокарев будет курировать вопросы макроэкономического характера, выработку мер на федеральном уровне, Собянин будет отвечать за координацию оперативных решений на региональном уровне. Соответствующее постановление подписано.

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Теги: 
Михаил Мишустин  Сергей Собянин  Андрей Бокарев  правительство  санкции 

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