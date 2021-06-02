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Власть     02.06.2021 10:55

Несетевым аптекам разрешили дистанционную продажу безрецептурных лекарств

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Теги:  аптеки  торговля  лекарства  онлайн-торговля  Правительство РФ 

2 июня. Mossovetinfo.ru — Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает несетевым аптекам дистанционно продавать безрецептурные лекарства, постановление опубликовано на официальном сайте Кабмина.

Согласно постановлению из Правил выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств исключается пункт о необходимости иметь не менее 10 аптечных пунктов России и собственного сайта в интернете для дистанционной торговли лекарствами.

При этом, для несетевых аптек устанавливается возможность заключать договора с агрегаторами, чтобы размещать на маркетплейсах свои предложения и вести торговлю через эти площадки.

Также постановлением определяется порядок регулировки цен. Цены при дистанционной продаже, не должны быть выше тех, которые установлены в самой аптеке.

Ответственность за качество продаваемых лекарств несут аптеки, даже если лекарства были куплены на маркетплейсах и доставлены потребителю курьерскими компаниями.

Новый порядок онлайн-продаж безрецептурных лекарств начнет действовать с 1 сентября 2021 года.

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Теги: 
аптеки  торговля  лекарства  онлайн-торговля  Правительство РФ 

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