Несовершеннолетние граждане смогут стать пользователями единого портала госуслуг

7 февраля. Mossovetinfo.ru - Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление регламентирующее пользование несовершеннолетними гражданами единого портала госуслуг. Об этом Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами 7 февраля. Эта мера упростит доступ школьников к цифровым ресурсам.



Документ будет опубликован, сообщается на сайте Правительства России.



Подростки старше 14 лет, указав свои СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, смогут зарегистрироваться на портале самостоятельно.