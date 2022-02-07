13:07 Власть Несовершеннолетние граждане смогут стать пользователями единого портала госуслуг
11:10 Общество Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с больными COVID-19
11:15 Общество Правительство России утвердило порядок проведения публичных слушаний на портале госуслуг
09:00 Город (Москва и область) Москва заняла третье место в рейтинге ООН благополучия крупнейших мегаполисов
12:12 Город (Москва и область) 26 904 случая заражения коронавирусом выявлено в Москве за последние сутки
11:10 Общество Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с больными COVID-19
14:30 Город (Москва и область) В Москве будут открывать больничный без посещения поликлиники
17:59 Власть Лидеры трех фракций Мосгордумы просят Собянина провести заседание Правительства по проблемам экологии
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18:29 В мире C совместным заявлением о предотвращении ядерной войны выступили лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции
17:16 Власть Путин: Россия не сердится, Россия — сосредотачивается