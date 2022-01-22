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Власть     22.01.2022 10:49

Обоснованность стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19 поручено проверить антимонопольной службе

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Теги:  Правительство России  COVID-19 

22 января. Mossovetinfo.ru - Обоснованность стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19 поручено проверить Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения - 1 февраля 2022 года. Это следует из плана дополнительных мер для борьбы с новым штаммом коронавируса «Омикрон», информация о плане размещена на сайте Правительства России.

Планом также включает блок поручений Михаила Мишустина по медпомощи оказываемой больным коронавирусом.

До 24 января в регионы будут направлены доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122), имеющих медицинскую подготовку для усиления работы региональных кол-центров. С учётом роста количества звонков к этой работе планируется привлекать студентов-медиков и выделять не менее 300 млн рублей на оплату их труда.

Председатель Правительства Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, Аппарата Правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат.

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Теги: 
Правительство России  COVID-19 

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