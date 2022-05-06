Отмечается 100 лет образования подразделений контрразведки в структуре отечественных органов безопасности

6 мая. Mossovetinfo.ru - 6 мая 1922 года, на совещании руководства Государственного политического управления РСФСР по инициативе Ф.Э. Дзержинского было принято решение создать в структуре ГПУ новое специальное оперативное подразделение по борьбе с иностранным шпионажем — контрразведывательный отдел (КРО) ГПУ в составе Секретно-оперативного управления (СОУ) ГПУ. Первым начальником КРО стал Артур Христианович Артузов (Фраучи), отмечается в пресс-релизе УФСБ России по городу Москве и Московской области.



До начала Великой Отечественной войны произошло ляд реорганизаций этой структуры, а начатая зимой 1941 года реорганизация была отложена и 20 июля 1941 года НКВД и НКГБ вновь объединены в один наркомат – НКВД СССР, при этом в его центральном аппарате сохранено 2-е (контрразведывательное) управление.



В постсоветской России реформирование головного контрразведывательного подразделения продолжилось, в том числе была предпринята попытка организации «контрразведки в чистом виде» в форме Федеральной службы контрразведки Российской Федерации, в состав которой при её создании в декабре 1993 года не были включены ни следственные, ни пограничные органы, ни подразделения специального назначения.



«Все многочисленные реорганизации контрразведывательных подразделений проводились не ради изменения их названий. За свою вековую историю отечественная контрразведка, постоянно эволюционируя и совершенствуя формы и методы оперативной работы, превратилась в мощный инструмент эффективного противодействия шпионской и иной подрывной деятельности специальных служб и антироссийских центров иностранных государств», - отмечается в пресс-релизе УФСБ России.



100-летие образования в составе отечественных органов безопасности контрразведывательных подразделений не означает, что до мая 1922 года против нашей страны не велось шпионажа, и со шпионами и изменниками в России никто не боролся.



Уже в Соборном уложении 1649 года предусматривалось суровое наказание за государственную измену: «А будет кто царского величества недругу город сдаст изменою, или кто царского величества в городы примет из иных государств зарубежных людей для измены же, а сыщется про то допряма, и таких изменников казнити смертию же».



Согласно Артикулу воинскому 1715 года солдаты обязаны были доносить о вражеских шпионах, лазутчиках и изменниках «в надлежащем месте или офицерам своим».



Накануне первой мировой войны, в 1911 году, при Главном управлении Генерального штаба были созданы Петербургское городское контрразведывательное отделение и девять контрразведывательных отделений при штабах военных округов: Петербургское, Московское, Виленское, Варшавское, Киевское, Одесское, Тифлисское, Иркутское и Хабаровское.



Разработанные органами безопасности царской России основные формы и методы оперативно-розыскной деятельности, а также накопленный опыт борьбы с иностранными разведками были взяты на вооружение при организации подразделений КРО, а затем – существенно доработаны и усовершенствованы с учетом развития оперативной обстановки.