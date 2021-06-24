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Власть     24.06.2021 13:11

Песков назвал инцидент с британским кораблем сознательной провокацией

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Теги:  Дмитрий Песков  Великобритания  нарушение границы 

24 июня. Mossovetinfo.ru - Нарушение британским эсминцем государственной границы России в Кремле считают сознательной провокацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация», - приводит слова Пескова ТАСС.

Кроме того, Песков назвал действия британского корабля недопустимыми и несоответствующими международному праву.

Также пресс-секретарь президента России заявил, что в случае повторения подобных провокаций в случае, если они слишком далеко заходят, «нельзя исключать никаких действий» по защите российских границ.

В среду, 23 июня, британский эсминец Defender нарушил российскую границу и на 3 километра углубился в территориальные воды России в районе мыса Фиолент.

Британский корабль не реагировал на предупреждения, в результате российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительный огонь. Затем российский самолет Су-24М выполнил принудительное бомбометание, сбросив по курсу британского эсминца четыре авиабомбы.

В результате действий российских военных и пограничников британский корабль покинул территориальные воды России.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Великобритания  нарушение границы 

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