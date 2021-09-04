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Власть     04.09.2021 09:31

Песков назвал конструктивным обращение СМИ из-за закона об иноагентах

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Теги:  Дмитрий Песков  журналисты  Союз журналистов России  иностранные агенты  закон  поправки 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Предложение ряда СМИ об изменениях в законе об иностранных агентах является конструктивным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее некоторые российские журналисты обратились к президенту России Владимиру Путину, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко с предложением внести поправки в законы об иностранных агентах. Письмо в том числе подписали главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал, что Союз намерен подготовить поправки в закон об иностранных агентах и намерен обсудить их с новым составом комитета Госдумы по информационной политике.

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Теги: 
Дмитрий Песков  журналисты  Союз журналистов России  иностранные агенты  закон  поправки 

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