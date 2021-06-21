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Власть     21.06.2021 16:42

Песков назвал неизбежной ревакцинацию от коронавируса

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Теги:  Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  ревакцинация 

21 июня. Mossovetinfo.ru – Ситуация с коронавирусом в России остается тяжелой, поэтому ревакцинация неизбежна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что персонально у каждого человека разная динамика с антителами, но тем не менее ревакцинация является неизбежной», - приводит слова Пескова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, ревакцинация необходима тем, кто хочет обезопасить себя и своих близких.

Отвечая на вопрос о том, что думает насчет ревакцинации Владимир Путин, Песков заявил, что позиция президента по данному вопросу неважна, значение имеет мнение производителей вакцин и врачей, так как они имеют доступ к большим массивам данных по вакцинации.

Ранее глава Минз0драва Михаил Мурашко рассказал, что ведомство разработало рекомендации по проведению ревакцинации.

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Теги: 
Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  ревакцинация 

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