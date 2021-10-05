 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Власть     06.10.2021 13:00

Песков назвал нежелательным введение в регионах локдаунов из-за COVID-19

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Дмитрий Песков  Песков  коронавирус  COVID-19  локдаун  регионы 

6 октября. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нежелательным введение в регионах локдаунов из-за роста заболеваемости коронавирусом.

«Конечно, объявление каких-то локдаунов является абсолютно нежелательным сценарием для любого из регионов», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

В тоже время, пресс-секретарь президента отметил, что у региональных властей есть чрезвычайные полномочия на введение ограничительных мер в своем регионе в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Песков подчеркнул, что в связи с тем, что уже наработаны определенные методики борьбы с коронавирусом, в приоритете точечные меры, а не введение локдаунов.

Ранее оперативный штаб сообщил, что в России впервые за все время пандемии зафиксировано более 900 умерших от коронавируса за сутки.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Дмитрий Песков  Песков  коронавирус  COVID-19  локдаун  регионы 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

14:11 Город (Москва и область) На юге Москвы построят новую трамвайную линию

13:00 Власть Песков назвал нежелательным введение в регионах локдаунов из-за COVID-19

11:48 В России В России впервые зафиксировано более 900 умерших от коронавируса за сутки

10:59 Происшествия Задержан сообщник мигранта, сбежавшего во время депортации из аэропорта Внуково

10:34 Город (Москва и область) Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 9 по 11 октября

Актуальные материалы

17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru