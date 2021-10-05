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Песков назвал нежелательным введение в регионах локдаунов из-за COVID-19
6 октября. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нежелательным введение в регио...
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Путин призвал убрать все мусорные полигоны в границах городов
5 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства потребовал в б...
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Путин поддержал идею введения в школах советников директоров по воспитанию
5 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса Учитель года - 2021 ...