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Власть     03.06.2021 15:56

Песков назвал оскорбительными обвинения со стороны Зюганов в манипуляциях с выборами

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Теги:  Дмитрий Песков  Геннадий Зюганов  выборы  манипуляции  обвинения 

3 июня. Mossovetinfo.ru — В кремле считают оскорбительными обвинения в манипуляции с выборами со стороны лидера КПРФ Геннадия Зюганова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Зюганов заявил, что в Администрации президента некоторые чиновники специально создают новые партии, чтобы манипулировать избирателями и дурачить народ.

«Конечно, подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. И мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения, они слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений», - приводит слова Пескова РИА Новости.

При этом, Песков отметил, что по вопросам предстоящих выборов Зюганов регулярно контактирует с Кремлем.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия - За Правду», лидер фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов, заявил, что праймериз «Единой России» прошли с большими нарушениями закона.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Геннадий Зюганов  выборы  манипуляции  обвинения 

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