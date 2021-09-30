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Власть     30.09.2021 13:45

Песков назвал уровень вакцинации в России недостаточным

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Теги:  Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  вакцинация  прививки 

30 сентября. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уровень вакцинации от коронавируса в стране пока недостаточный.

Песков отметил, что несмотря на то, что в стране создана вся необходимая инфраструктура для вакцинации, многие граждане до сих пор так и не приняли решения вакцинироваться.

«Наверное, нам нужно более активно продолжать разъяснять, что единственное, что спасает жизнь, это прививка, нужно более активно это делать», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что прививки от коронавируса делаются только добровольно. Однако, специфика пандемии такова, что вероятно через некоторое время тем, кто сделал прививку будет жить удобнее, чем непривитым. Причем, по словам Пескова, это относится ко всем странам мира.

Песков также отметил, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, вероятно региональным властям придется принимать какие-то меры, используя своим полномочия. При этом, пресс-секретарь президента еще раз подтвердил, что на федеральном уровне никаких мер пока не принимается, однако, ситуацию он назвал «подвижной».

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Теги: 
Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  вакцинация  прививки 

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