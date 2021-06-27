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Власть
28.06.2021, 12:52
Песков: новых решений о компенсациях малому и среднему бизнесу из-за пандемии нет
28 июня. Mossovetinfo.ru - Никаких новых решений о компенсациях малому и среднему бизнесу в связи с пандемией коронави...
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Власть
27.06.2021, 13:20
Путин поручил расширить программу льготной ипотеки для семей с детьми
27 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ расширить программу льготной ип...
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Власть
27.06.2021, 13:14
Путин поручил правительству продлить программу льготной ипотеки
27 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ продлить программу льготной ипо...