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Власть     29.09.2021 17:04

Песков: речи о федеральных мерах из-за ситуации с COVID-19 в России пока нет

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Теги:  Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  ограничения 

29 сентября. Mossovetinfo.ru – Российские власти пока не намерены вводить федеральные меры из-за ситуации с коронавирусом, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В настоящее время об этом речи не идет», - приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле видят рост заболеваемости коронавирусом в России и считают эту ситуацию требующей внимания и поводом для мобилизации.

Ранее сообщалось, что в России вновь обновлен максимальный показатель по суточной смертности от коронавируса за все время пандемии.

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Теги: 
Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  ограничения 

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