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Власть     07.09.2021 13:38

Песков: Россия не готова к признанию биткоина

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Теги:  Дмитрий Песков  Песков  криптовалюта  биткоин 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – Россия не готова к признанию биткоина, приравнивание криптовалюты к деньгам может нанести только вред экономике и финансовой системе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Однозначно, что Россия не готова к таким шагам. Пока нет ни малейшего повода для того, чтобы предпринимать такие шаги», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Биткоин является криптовалютой, во всем мире как платежное средство его признал только Сальвадор. В настоящее время стоимость одного Биткоина превышает 50 тысяч долларов США.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Песков  криптовалюта  биткоин 

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