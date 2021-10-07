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Власть     07.10.2021 13:35

Песков: все меры хороши, чтобы убедить людей прививаться от COVID-19

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Теги:  Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

7 октября. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для того, чтобы убедить людей вакцинироваться от коронавируса, хороши любые меры, сообщает ТАСС.

«Все меры хороши. Любые меры, которые могут сподвигнуть большее количество людей вакцинироваться, они хороши», - заявил пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что многие люди не доверяют заверениям властей о пользе вакцинации и становятся жертвами слухов, однако именно вакцинация «спасает от смерти».

Ранее оперативный штаб сообщил, что за прошедшие сутки в России зафиксировано максимальное число новых случаев заражения коронавирусом с начала 2021 года.


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Теги: 
Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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