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Власть     14.10.2021 18:00

Пока врачи справляются с потоком пациентов, чрезвычайные меры из-за COVID-19 вводить не будут - Песков

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Теги:  Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  статистика  ограничения 

14 октября. Mossovetinfo.ru — До тех пор, пока врачи справляются с потоком пациентов, никакие чрезвычайные меры из-за коронавируса вводить не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь отметил, что вся медицинская инфраструктура отмобилизована, уже наработаны протоколы лечения, разработаны необходимые технологии.

«Поэтому до тех пор, пока в отдельно взятом регионе вот эта инфраструктура здравоохранения не захлебывается, находится в рабочем состоянии, так оно и будет продолжаться», - приводит слова Пескова РИА Новости.

В тоже время пресс-секретарь президента России отметил, что нужно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинации от коронавируса. По словам Пескова необходимо показывать всю опасность отказа от вакцинации, не скрывая никаких фактов по росту заболеваемости и смертности. Отказ от вакцинации в нынешних условиях Песков назвал «безответственным».

Ранее оперативный штаб сообщил, что в России впервые с начала пандемии зафиксировано более 31 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Кроме того, третий день подряд в стране обновляется максимальный суточный показатель умерших в результате заражения коронавирусом.

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Теги: 
Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  статистика  ограничения 

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