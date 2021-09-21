Пособия и выплаты с 2022 года будут начислять автоматически

21 сентября. Mossovetinfo.ru – Все положенные россиянам пособия и выплаты с 2022 года будут начисляться автоматически, заявил в ходе заседания Кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.



Все выплаты будут оформляться без заявлений, в электронном виде.



«Не нужно передавать какие-либо сведения работодателю, как это положено сейчас. Родители смогут уделить больше времени малышу, а не тратить свое время на сбор справок, документов и ожидания в очередях», - заявил премьер-министр.



Новый порядок начисления выплат и пособий коснется пенсий, компенсаций, пособий по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременной выплаты при рождении ребенка.



В дальнейшем планируется, что для получения выплат и пособий гражданам будет достаточно сообщить реквизиты своего счета и дать согласие на проактивное получение денег на портале «Госуслуг».