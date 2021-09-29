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Власть     29.09.2021 11:02

Правительство поддержало наделение ЦБ правом ограничивать потребкредитование

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Теги:  ЦБ РФ  Центробанк  Правительство РФ  кредиты  ограничения 

29 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство поддержало с ограничениями предложение о наделении Центробанка правом ограничивать потребкредитование, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отзыв Кабмина на соответствующий законопроект.

Законопроект предполагает отмену статьи закона о Центробанке, согласно которой ЦБ РФ вправе применять ограничения только после консультаций с правительством и только в исключительных случаях. Законопроект предлагает разрешить принимать решения об ограничениях Совету директоров регулятора.

В Кабмине считают, что данные полномочия ЦБ РФ необходимо конкретизировать. Вводимые ограничения могу вводиться только в отношении необеспеченных потребительских кредитов, убрать дифференцированный подход к различным банкам, а также вернуть в закон норму о предварительных консультация с правительством.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала, что при первой возможности регулятор начнет вводить ограничения на выдачу некоторых кредитов из-за рекордной закредитованности россиян.

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Теги: 
ЦБ РФ  Центробанк  Правительство РФ  кредиты  ограничения 

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