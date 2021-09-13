Правительство поддержало предложение о добровольности техосмотра

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство поддержит предложение о том, что техосмотр можно будет проходить добровольно, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.



«Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью. И будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», - приводит слова Мишустина официальный telegram-канал российского правительства.



Ранее сообщалось, что в Госдуму намерены внести законопроект о добровольном прохождении техосмотра. Обязательным техосмотр останется только при смене владельца автомобиля и только если речь идет о машинах и мотоциклах старше четырех лет.



Новая норма будет распространятся только на личные автомобили.