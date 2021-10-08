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Власть     08.10.2021 11:37

Правительство разрешило пересматривать стоимость контрактов на капремонт в жилых домах

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Теги:  Правительство РФ  капремонт  контракты  увеличение 

8 октября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое разрешает пересматривать стоимость уже заключенных контрактов на капремонт жилых домов, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Стоимость заключенных контрактов на капремонт разрешено пересматривать из-за удорожания стройматериалов. При этом, цена договора может увеличиваться не более, чем на 25% и не должна превышать предельную стоимость работ по капремонту в регионе.

Кроме того, стоимость контрактов после увеличения не должна превышать объем средств, который региональный оператор имеет право потратить на реализацию программы капремонта.

Контракт может быть увеличен после того, как подрядная организация предоставит заключение о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, подтверждающего увеличение стоимости договора.

Постановление разрешает пересматривать стоимость контрактов на капремонт до 1 января 2022 года.

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Теги: 
Правительство РФ  капремонт  контракты  увеличение 

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