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Власть     24.05.2022 11:38

Правительство РФ приняло постановление об информационной системе учёта твёрдых коммунальных отходов

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Теги:  ЖКХ  отходы  сбор  переработка  безопасность  информация 

24 мая, Mossovetinfo.ru - Правительство РФ приняло постановление от 20 мая 2022 года №913 об информационной системе учёта твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и определило, что за создание и развитие этой системы будет отвечать публично-правовая компания «Российский экологический оператор», - сообщает сайт Правительства.

С помощью системы, которая будет взаимодействовать с другими государственными ресурсами, в том числе с информационной системой жилищно-коммунального хозяйства, можно будет оценить объёмы сбора мусора по всей стране, отследить количество заключённых в отрасли договоров, ознакомиться с тарифами, действующими в разных регионах, усилить контроль за состоянием полигонов и других объектов отрасли.

Часть размещаемой информации будет доступна для всех желающих на официальном сайте системы.

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Теги: 
ЖКХ  отходы  сбор  переработка  безопасность  информация 

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