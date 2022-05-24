Правительство РФ приняло постановление об информационной системе учёта твёрдых коммунальных отходов

24 мая, Mossovetinfo.ru - Правительство РФ приняло постановление от 20 мая 2022 года №913 об информационной системе учёта твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и определило, что за создание и развитие этой системы будет отвечать публично-правовая компания «Российский экологический оператор», - сообщает сайт Правительства.



С помощью системы, которая будет взаимодействовать с другими государственными ресурсами, в том числе с информационной системой жилищно-коммунального хозяйства, можно будет оценить объёмы сбора мусора по всей стране, отследить количество заключённых в отрасли договоров, ознакомиться с тарифами, действующими в разных регионах, усилить контроль за состоянием полигонов и других объектов отрасли.



Часть размещаемой информации будет доступна для всех желающих на официальном сайте системы.