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Власть     15.01.2022 11:22

Правительство РФ утвердило новые правила государственной аккредитации образовательных учреждений

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Теги:  Правительство  Россия  образование  аккредитация 

15 января, Mossovetinfo.ru - Правительство России утвердило новые правила государственной аккредитации образовательных учреждений, упростив с 1 марта 2022 года процедуру прохождения государственной аккредитации для школ, колледжей и вузов будет упрощена, сообщается на официальном сайте Правительства.

Выданное свидетельство государственной аккредитации будет действовать бессрочно. Образовательным организациям,имеющим действующую до 1 марта 2022 года аккредитацию, получать ее заново не придется.

"Документ будет опубликован", отмечается в сообщении.

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Теги: 
Правительство  Россия  образование  аккредитация 

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