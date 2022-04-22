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Власть     22.04.2022 12:17

Правительство РФ выделит 4 млрд рублей на создание быстровозводимых гостиниц

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Теги:  Россия  бюджет  гостиницы  экономика  бизнес  власть  эффективность 

22 апреля, Mossovetinfo.ru – Правительство России выделит в 2022 году Ростиуризму 4 млрд рублей на создание быстровозводимых гостиниц - модульных некапитальных средств размещения в различных регионах. Представители бизнеса, готовые вложить в такие проекты ещё более 4,5 млрд рублей. Планируется, что уже в этом году российские туристы смогут отдохнуть не менее чем в 55 новых кемпингах и автокемпингах.

Туробъекты появятся в 19 регионах, в том числе в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае и на Камчатке, а также в Тверской, Тульской и Ярославской областях.

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Карта места

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Теги: 
Россия  бюджет  гостиницы  экономика  бизнес  власть  эффективность 

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