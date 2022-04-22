Правительство РФ выделит 4 млрд рублей на создание быстровозводимых гостиниц

22 апреля, Mossovetinfo.ru – Правительство России выделит в 2022 году Ростиуризму 4 млрд рублей на создание быстровозводимых гостиниц - модульных некапитальных средств размещения в различных регионах. Представители бизнеса, готовые вложить в такие проекты ещё более 4,5 млрд рублей. Планируется, что уже в этом году российские туристы смогут отдохнуть не менее чем в 55 новых кемпингах и автокемпингах.



Туробъекты появятся в 19 регионах, в том числе в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае и на Камчатке, а также в Тверской, Тульской и Ярославской областях.