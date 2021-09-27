 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Власть     27.09.2021 13:26

Проект нового закона не предполагает изменение должности мэра Москвы - Крашенинников

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Госдума  законопроекты  мэр Москвы  название  должность 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» не предполагает смену названия должностей руководителей Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов законопроекта Павла Крашенинникова.

Ранее в внесении законопроекта в Госдуму сообщил соавтор документа Андрей Клишас. Документ, в числе прочего, предполагает переименовать губернаторов в Глав субъектов Российской федерации.

Однако, по словам Крашенинникова, Москву, Санкт-Петербург и Севастополь эти изменения не затронут, для данных федеральных территорий в законопроекте предусмотрено отдельное регулирование.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Госдума  законопроекты  мэр Москвы  название  должность 

Возврат к списку

Лента новостей

13:36 В России Счетная палата назвала снижение доступности ипотеки риском для жилищного нацпроекта

13:26 Власть Проект нового закона не предполагает изменение должности мэра Москвы - Крашенинников

12:27 Город (Москва и область) Проект вокзала ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург разработают к 2022 году

12:12 Мнения Юрист дал советы россиянам, которые стали жертвами интернет-мошенничества

11:49 Город (Москва и область) Оперштаб сообщил новые данные по коронавирусу в Москве

Актуальные материалы

17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru