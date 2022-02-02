Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества

2 февраля. Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал два указа о Натальи Поклонской. Она освобождена от обязанностей посла РФ в Кабо-Верде (Указ Президента Российской Федерации от 02.02.2022 № 37) и назначена заместителем главы Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества) (Указ Президента Российской Федерации от 02.02.2022 № 39). Указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации и вступили в силу.