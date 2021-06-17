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Власть     17.06.2021 22:41

Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября

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Теги:  Владимир Путин  Путин  выборы  выборы в Госдуму-2021  выборы в Госдуму  Госдума  ЦИК  указ  документ 

17 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думывосьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Документ опубликован на сайте Кремля.

Ранее глава ЦМК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком будет определять порядок проведения выборов в Госдуму исходя из ситуации с коронавирусом. Она отметила, что вероятность проведения голосования в трехдневном формате весьма вероятна.

Проголосовать можно будет как на участке, так и дистанционно. Ранее сообщалось, что в ходе сентябрьских выборов дистанционное электронное голосование будет использоваться в Москве и еще в нескольких регионах, которые отберут путем тестирования. При этом Москва проведет электронное голосование на своей платформе, остальные регионы - на платформе разработанной по поручению Центризбиркома.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  выборы  выборы в Госдуму-2021  выборы в Госдуму  Госдума  ЦИК  указ  документ 

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