 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Власть     14.09.2021 16:03

Путин назвал свои контакты с заразившимся COVID-19 «естественным экспериментом»

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19  Владимир Путин 

14 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назвал свои контакты с человеком, заразившимся коронавирусом, «естественным экспериментом», который на практике покажет, как работает вакцина «Спутник V».

«В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников - это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», - приводит слова Путина ТАСС.

Президент отметил, что заболевший человек видимо поздно ревакцинировался, так как заболел через три дня после ревакцинации. Также Путин заявил, что у него сохраняются высокие титры антител после прививки.

Ранее президент заявил, что должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19  Владимир Путин 

Возврат к списку

Лента новостей

17:00 Общество «Справедливая Россия - За Правду» начинает сбор подписей за отставку Антона Силуанова

16:39 В России В Челябинске построят метро

16:27 Другое Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к осени

16:03 Власть Путин назвал свои контакты с заразившимся COVID-19 «естественным экспериментом»

15:37 В России На портале госуслуг появилась возможность получать выписки из загсов

Актуальные материалы

09:02 Город (Москва и область) Пересадки в наземном транспорте Москвы стали бесплатными

11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму

10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве

10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов

10:18 В России В России упали розничные продажи пива

08:28 В мире Путин и Меркель провели переговоры в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru