15 декабря, - Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин, комментируя доклад вице-премьер РФ Марата Хуснуллина на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, в части значительного роста цен на стройматериалы, сказал, что необходимо создать механизм контроля за ценами, а «не просто профилактические беседы».
«Механизмы должны быть постоянные здесь - не просто профилактические беседы. Механизм контроля нужно создать, прямой диалог», - сказал Путин.
По информации Марата Хуснуллина, себестоимость строительства жилья в России выросла с начала 2021 года на 22% из-за удорожания стройматериалов. Строительство школ подорожало на 26%.
По данным Росстата, с начала 2021 года стройматериалы в России в среднем подорожали на 23,5%.
Хуснуллин отметил, что в отрасли не понимают причин высокого роста стоимости песка.
«У нас, например, вырос на 100 процентов песок. Мы не понимаем, с чего песок, где доли импорта вообще нет, должен вырастать на 100 процентов», - сказал вице-премьер.
Хуснуллин сказал, что в ближайшее время с регионами будет вестись активная работа по сдерживанию цен на металлы и стройматериалы.
Открывая заседание совета, как сообщает сайт Кремля
, Путин отметил ускорение по программе расселение аварийного жилья.
«В целом с опережением графика идёт и расселение аварийного жилья. За 10 месяцев текущего года в новые современные квартиры переехали 120 тысяч человек – это столько же, сколько за все два предыдущих года.
Напомню, что уже совсем скоро, в январе, мы запустим новую программу расселения. Она охватит жильё, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Средства на эти цели – 45 миллиардов рублей на ближайшие два года – заложены в федеральный бюджет», - сказал Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции из Ново-Огарево открывая заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Фото: пресс-служба Президента РФ