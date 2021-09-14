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Власть
16.09.2021, 01:07
Путин обратился к россиянам в преддверии выборов
15 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в преддверии выборов в Государственную Думу обратилс...
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Власть
15.09.2021, 13:28
В России не планируют вводить новый локдаун из-за коронавируса - Песков
15 сентября. Mossovetinfo.ru – Российские власти не собираются вводить новый локдаун из-за коронавируса, заявил прес...
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Власть
14.09.2021, 16:03
Путин назвал свои контакты с заразившимся COVID-19 «естественным экспериментом»
14 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назвал свои контакты с человеком, заразившимся корона...