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Власть     16.09.2021 01:07

Путин обратился к россиянам в преддверии выборов

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Теги:  Владимир Путин  обращение  выбры  выборы в Госдуму  выборы-2021  выборы в Госдуму-2021 

15 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в преддверии выборов в Государственную Думу обратился к россиянам.

По словам президента, России нужен сильный и авторитетный парламент, который будет работать в интересах населения. Это необходимо для того, чтобы отвечать на современные вызовы. В связи с этим, Путин назвал предстоящие выборы важнейшим событием в жизни страны.

«Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России», - заявил Путин.

Президент отметил, что различные государственные планы исключают популизм и пустословие, а также требуют понимания, что за каждым законодательным решением стоят судьбы миллионов людей.

В связи с этим Путин призвал россиян принять участие в выборах, которые пройдут с 17 по 19 сентября, либо на избирательных участках или с помощью онлайн-голосования. При этом Путин выразил надежду на «ответственную и взвешенную» позицию избирателей.

«Пожалуйста, сделайте свой выбор», - заявил президент России.

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Теги: 
Владимир Путин  обращение  выбры  выборы в Госдуму  выборы-2021  выборы в Госдуму-2021 

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