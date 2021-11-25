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Власть     25.11.2021 12:50

Путин освободил Калашникова от должности директора ФСИН

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Теги:  Владимир Путин  Александр Калашников  Путин  Калашников  ФСИН  указы 

25 ноября. Mossovetinfo.ru - Александр Калашников освобожден от должности директора ФСИН. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Калашников занимал пост директора Федеральной службы исполнения наказаний с октября 2019 года.


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Теги: 
Владимир Путин  Александр Калашников  Путин  Калашников  ФСИН  указы 

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