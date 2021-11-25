Путин освободил Калашникова от должности директора ФСИН

25 ноября. Mossovetinfo.ru - Александр Калашников освобожден от должности директора ФСИН. Указ подписал президент России Владимир Путин.



Калашников занимал пост директора Федеральной службы исполнения наказаний с октября 2019 года.



