 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Власть     03.09.2021 12:09

Путин поддержал идею повысить туристический кешбэк для Дальнего Востока

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Путин  туристический кешбэк  Дальний Восток 

3 сентября. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир путин поддержал идею о повышении туристического кешбэка для поездок на Дальний Восток, сообщает РБК.

В ходе общения с модераторами и спикерами Восточного экономического форума, президент отметил, что повышение туристического кешбэка поддержит местный бизнес.

В ходе встречи прозвучало предложение повысить размер туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток на 20 тысяч рублей.

«Ясно, что это дополнительные ресурсы, но мы же ищем возможности поддержать бизнес на Дальнем Востоке, а туристический бизнес — это перспективное направление, без всякого сомнения» - заявил Путин.

Программа туристического кешбэка была запущена в России 21 августа 2020 года. В зависимости от стоимости тура, покупатель может получить в качестве кешбека до 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Путин  туристический кешбэк  Дальний Восток 

Возврат к списку

Лента новостей

11:40 В России Минтранс: распознавание лиц во всем общественном транспорте России запустят к 2024 году

09:31 Власть Песков назвал конструктивным обращение СМИ из-за закона об иноагентах

17:17 Общество Заявление инициативной группы защитников Ивановской горки

16:29 Общество ЦИК отправил в Королев опергруппу из-за статьи о тренинге по нарушениям

15:55 В России В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Великобритании

Актуальные материалы

09:02 Город (Москва и область) Пересадки в наземном транспорте Москвы стали бесплатными

11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму

10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве

10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов

10:18 В России В России упали розничные продажи пива

08:28 В мире Путин и Меркель провели переговоры в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru