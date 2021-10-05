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Власть     05.10.2021 15:27

Путин поддержал идею введения в школах советников директоров по воспитанию

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Теги:  Владимир Путин  школы  дети  воспитание 

5 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса Учитель года - 2021 поддержал идею о введении в школах должности советника директора по воспитанию, сообщает РИА Новости.

С предложением к Путину обратилась одна из участниц встречи, учитель русского языка и литературы из Ставрополя Анастасия Шрамко. Она рассказала, что Ставропольский край участвует в проекте Навигаторы детства, и в рамках проекта в школах края в этом году появились советники директоров по воспитанию. Преподаватель отметила, что пока еще не все регионы России принимают участие в проекте, однако, выразила уверенность, что советники по воспитанию должны появится во всех российских школах.

«Что касается навигаторов для школьников и советников по воспитанию - полностью с вами согласен. Конечно, люди должны заниматься этим профессионально, это должны быть, наверное, прежде всего, психологи, которые знают, что такое детская психология, умеют работать с этим предметом, умеют работать с детьми, совершенствуют свои знания и навыки», - заявил в ответ президент России.

Путин отметил, что в современном мире помощь таких людей очень важна для детей. В связи с этим, уже принято решение развивать институт советников по воспитанию. Президент выразил надежду, что такие люди появятся в каждой школе.

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Теги: 
Владимир Путин  школы  дети  воспитание 

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