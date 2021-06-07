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Власть     07.06.2021 10:42

Путин подписал договор о денонсации договора по открытому небу

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Теги:  Владимир Путин  законы  Договор по открытому небу  денонсация 

7 июня. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации Договора по открытому небу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Договор по открытому небу был заключен в январе 2002 года и позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и различных мероприятиях с помощью полетов авиации.

Однако в 2020 году США запустили процедуру выхода из договора, которая была завершена в ноябре.

Российский МИД заявил, что действия США, их выход из Договора по открытому небу, существенно нарушили баланс интересов других государств. В результате в январе было объявлено, что Россия также выходит из договора.

11 мая Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора, 19 мая Госдума единогласно приняла закон.

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Теги: 
Владимир Путин  законы  Договор по открытому небу  денонсация 

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