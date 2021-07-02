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Власть     02.07.2021 14:23

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

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Теги:  Владимир Путин  Путин  указ  выплаты  дети 

2 июля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми 10 тысяч рублей до конца 2021 года, сообщается на официальном сайте Кремля.

Согласно указу, выплата будет осуществляться в августе - декабре 2021 года. Обратиться за получением выплаты можно до 1 ноября 2021 года. Выплата полагается на каждого ребенка.

Деньги будут переведены одному из родителей (опекунов, попечителей, усыновителей) детей в возрасте от шести до 18 лет. При этом, шесть лет ребенку должно исполниться не позднее 1 сентября 2021 года.

Единовременная выплата не будет учитываться в доходах семьи, при предоставлении ей других мер соцподдержки. Кроме того, выплата не может быть отнесена к доходам, в отношении которых может производится вызскание по исполнительным документам.

О единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста 10 тысяч рублей президент России Владимир Путин объявил 21 апреля в ходе послания к Федеральному собранию.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  указ  выплаты  дети 

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