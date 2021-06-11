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Власть     11.06.2021 16:53

Путин подписал закон о бесплатном подключении к газу

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Теги:  Владимир Путин  Путин  законы  газификация  газ 

11 июня. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал закон о о бесплатном подключении населения к газу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки в закон были приняты Госдумой 1 июня. Согласно обновленному закону, доведение газа до участков домохозяйств будет осуществляться без привлечения средств граждан, за счет организаций газоснабжения. А сам процесс подключения «будет максимально удобным и простым для людей».

В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил довести газ до участков граждан в газифицированных поселках без финансирования с их стороны. Поручение необходимо исполнить в 2021-2022 годах.

В апреле вице-премьер Александр Новак сообщил, что Кабмин подготовил поправки в закон о газификации, которые снимут с потребителей расходы по подключению домов к газу.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  законы  газификация  газ 

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