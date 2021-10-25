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Власть     25.10.2021 11:13

Путин поручил кратно увеличить охват тестирования на коронавирус

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Теги:  COVID-19  коронавирус  тестирование  поручение  Путин 

25 октября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин поручил кратно увеличить в России охват тестирования на коронавирус (COVID-19) и обеспечить изоляцию заболевших в кратчайшие сроки. Поручение Президента опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте", - говорится в документе.

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Теги: 
COVID-19  коронавирус  тестирование  поручение  Путин 

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