Путин поручил правительству продлить программу льготной ипотеки

27 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. Об этом сообщает на сайте Кремля.



В поручении отмечается, что процентная ставка по ипотеке на покупку нового жилья должна составлять не более 7 процентов годовых на весь срок кредита, а максимальный размер кредита не должен превышать 3 миллиона рублей.