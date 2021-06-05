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Власть
07.06.2021, 15:22
Путин поручил проработать вопрос переноса переписи населения на октябрь 2021 года
7 июня. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос переноса сроков всероссийской ...
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Власть
07.06.2021, 10:42
Путин подписал договор о денонсации договора по открытому небу
7 июня. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации Договора по откры...
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Власть
05.06.2021, 09:22
Путин рассказал, когда россияне смогут свободно ездить в другие страны
5 июня. Mossovetinfo.ru – Говорить о свободных поездках в другие страны можно будет только после достижения россияна...