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Власть     27.06.2021 13:20

Путин поручил расширить программу льготной ипотеки для семей с детьми

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Теги:  ипотека  льготная ипотека  семьи с детьми  дети  жилье  строительство 

27 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ расширить программу льготной ипотеки для семей с детьми. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поручении говорится, что нужно семьи, в которых после 1 января 2018 года родился ребенок, должны иметь возможность 31 декабря 2023 года взять ипотеку на новое жилье со ставкой в 6 процентов годовых на весь срок кредита или рефинансировать ранее выданную ипотеку.

Максимальная сумма кредита в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – 12 миллионов рублей, в других регионах – 6 миллионов рублей.

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Теги: 
ипотека  льготная ипотека  семьи с детьми  дети  жилье  строительство 

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