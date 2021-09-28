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Власть     28.09.2021 10:37

Путин поручил сократить количество контрольных работ в школах

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Теги:  Владимир Путин  образование  школы  контрольнеы работы  указ 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об уменьшении количества контрольных работ в российских школах, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

В документе указано, что режим контроля знаний учеников должен быть методически обоснован.

«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях», - говорится в указе.

Поручение дано Рособрнадзору, Министерству просвещения и региональным властям.

Кроме того, правительству страны дано поручение обновить систему преподавания истории в школах. Система должна быть комплексно обновлена. К работе над этим должны быть привлечены Российская академия наук, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Русское географическое общество, Общество «Знание», Российское движение школьников, ведущие университеты и научные организации.

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Теги: 
Владимир Путин  образование  школы  контрольнеы работы  указ 

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