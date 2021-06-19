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Власть     19.06.2021 15:20

Путин предложил пятерку лидеров федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму

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Теги:  Владимир Путин  Единая Россия  ЕР  Путин  выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы в Госдуму-2021 

19 июня. Mossovetinfo.ru – Президент предложил Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», предложил пятерку лидеров федерального списка партии на выборах в Госдуму.

«Федеральный список должны возглавить как политические тяжеловесы, так и люди относительно новые, которые представляют наиболее важные направления нашей жизни», - сказал президент.

Согласно мнению президента, партию на выборах среди лидеров должны представлять министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

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Теги: 
Владимир Путин  Единая Россия  ЕР  Путин  выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы в Госдуму-2021 

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