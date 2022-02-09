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Власть     09.02.2022 15:30

Путин призвал российские суды к справедливости

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Теги:  Путин  суд  справедливость 

9 февраля. Mossovetinfo.ru - Быстрый отклик и справедливое решение должны получать граждане при обращении в суд, подчеркнул Президент РФ Владимир Путин обращаясь 9 февраля к участникам совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации.

"Если граждане обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик и справедливое решение", - сказал Путин. Фрагмент стенограммы совещания приведен на официальном сайте президента РФ.

Также Путин отметил, что бурное развитие технологий ставит новые задачи и сложные вызовы, формирует целые сферы для нормативного регулирования.

Президент обратил внимание на необходимость должным образом решить вопросы обеспечения работы их аппаратов мировых судей, которыми в 2021 году рассмотрено более 30 миллионов дел.

Президент напомнил, что в ноябре нынешнего года будет отмечаться 100-летие со дня образования Верховного Суда.

Фото: Владимир путин в ходе совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов (в режиме видеоконференции), официальный сайт президента РФ.


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Теги: 
Путин  суд  справедливость 

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