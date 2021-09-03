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Власть     03.09.2021 13:54

Путин рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений с Украиной

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Теги:  Владимир Путин  Россия  Украина 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на восстановление отношений между Россией и Украиной в полном объеме.

Путин назвал ситуацию в нынешних российско-украинских отношениях «абсолютно ненормальной, неестественной».

«Рано или поздно, а лучше, если это произойдёт рано, чем раньше, тем лучше, в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», - приводит слова российского президента «Коммерсантъ».

Путин также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в будущем сможет принять участие в Восточном экономическом форуме, при условии, что он направит свою политику на улучшение отношений с Россией и будет избран на следующий срок.

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Теги: 
Владимир Путин  Россия  Украина 

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